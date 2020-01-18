Умер человек с самым низким на планете ростом

Новости мира:Самый маленький в мире человек — Хагендра Тапа Магар умер в возрасте 27 лет.

Хагендра Тапа Магар из Непала, признанный ранее самым маленьким в мире человеком, умер в возрасте 27 лет.

Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

"В Книге рекордов Гиннеса расстроены новостью о смерти самого маленького человека в мире Хагендри Тхапи Магара", - говорится в сообщении.

Магар умер на 28-м году жизни. В последнее время у него были проблемы с сердцем, также он болел астмой и пневмонией.

Напомним: в Книге рекордов Гиннеса есть две категории для людей невысокого роста — те, которые способны передвигаться самостоятельно и те, которые не могут это делать. Хагендра с ростом 67,08 см мог передвигаться самостоятельно.