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Суровые горы: в Гималаях семь туристов попали под лавину

Суровые горы: в Гималаях семь туристов попали под лавину
08:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:В горах Гималаях значительно ухудшились погодные условия.

На высоте более трех тысяч метров над уровнем моря в Гималаях без вести пропали семь туристов.

Об этом сообщает AFP.

Семь туристов из Кореи и Непала пропали без вести в Гималаях в результате лавины. Поиски начались в тот же день, а сейчас они усложнились в связи с сильным снегопадом и плохой видимостью. На пешеходные тропы выпало больше двух метров снега.

"Сильный снег, холодный ветер и плохая видимость мешали поискам в воскресенье четверых жителей Южной Кореи и троих жителей Непала", – говорится в сообщении.

В США на горнолыжном курорте сошла лавина: погиб человек

Сообщается, что группа туристов пропал без вести у лагеря Аннапурна, что на 3230 метров над уровнем моря, потому, что после сильных снегопадов в пятницу сошла лавина.

Ранее сообщалось, что на одном из горнолыжных курортов США лавина убила и покалечила отдыхающих.

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Туристы, Горы, Лавина, Гимадаи, Аннапурн.
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