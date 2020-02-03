В провинции Китая произошло землетрясение

Новости мира:Землетрясение магнитудой 5,1 всколыхнуло Китай.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в ночь на понедельник в китайской провинции Сычуань, сообщила сейсмологическая служба КНР.

Подземный толчок зафиксирован в 00:05 по местному времени.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения пришелся на административный центр провинции город Чэнду и залегал на глубине 21 км.

Данных о возможных разрушениях и пострадавших не поступало. Вместе с тем, в сообщениях СМИ отмечается, что жители, покидая дома, не забывали надевать маски и респираторы, поскольку в Китае распространяется новый коронавирус, вызывающий пневмонию.