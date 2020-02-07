Коронавирус: как роботы помогают дезинфицировать больницу (Видео)

В больнице в китайской провинции Шаньдун роботы используются для дезинфекции помещений. Соответствующий видеоролик размещен на официальном канале New China TV в Youtube. Местное предприятие по разработке искусственного интеллекта передало четыре медицинских робота для дезинфекции. Это значительно снизит нагрузку на медицинский персонал и риск заражения. В китайском городе Ухань, который стал источником распространения нового типа коронавируса, 2 февраля закончилось строительство первой из двух больниц для зараженных.