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Пятница, 07.02.2020

Коронавирус: как роботы помогают дезинфицировать больницу (Видео)

В больнице в китайской провинции Шаньдун роботы используются для дезинфекции помещений. Соответствующий видеоролик размещен на официальном канале New China TV в Youtube. Местное предприятие по разработке искусственного интеллекта передало четыре медицинских робота для дезинфекции. Это значительно снизит нагрузку на медицинский персонал и риск заражения. В китайском городе Ухань, который стал источником распространения нового типа коронавируса, 2 февраля закончилось строительство первой из двух больниц для зараженных.
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Китай, Роботы, Шаньдун, Коронавирус.
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