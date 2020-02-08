Скачать
Воскресенье, 09.02.2020
Чумак рассказал, когда будет обновлен состав всех областных прокуратур
Чумак рассказал, когда будет обновлен состав всех областных прокуратур
В Запорожской области трое детей провалились под лед
В Запорожской области трое детей провалились под лед
Украинский чемпион мира Далакян в трудном бою победил Переса
Украинский чемпион мира Далакян в трудном бою победил Переса
Меган Маркл и принц Гарри проигнорируют церемонию "Оскар-2020"
Меган Маркл и принц Гарри проигнорируют церемонию "Оскар-2020"

В Таиланде монахи шьют вещи из пластиковых бутылок

В Таиланде монахи шьют вещи из пластиковых бутылок
23:59 Сб, 8 Февраль 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Монахи шьют вещи из пластиковых бутылок не только для себя, но и на заказ.

Одежда монахов одного из монастырей Таиланда изготовлена из переработанных бутылок.

Люди приносят в этот храм пластик в качестве подаяний.

Монахи шьют вещи не только для себя, но и на заказ. Они переработали за два года уже 40 тонн пластика, сделав по меньшей мере 800 комплектов одежды, передает Би-би-си.

В храме говорят, что как только за границей узнали, что монахи превращают пластик в одежду многие захотели поддержать их инициативу. Вырученные деньги идут на оплату услуг волонтеров по сортировке мусора, многие из которых - пенсионеры и инвалиды.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Таиланд, Одежда, Монахи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима отменяется: в Украину идет потепление
02 Прически 2020: крутое сочетание коротких волос с косичками (Фото)
03 В ВР зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности
04 Самые красивые поздравления с днем рождения 8 февраля
05 Импичмент Трампа: Главного свидетеля "вывели под сопровождением" из Белого дома
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минобороны заявили, что каждый офицер ВСУ теперь обязан знать английский язык
Каждый офицер ВСУ теперь обязан знать английский язык
На Житомирщине простились с погибшим на Донбассе военным
На Житомирщине простились с погибшим на Донбассе военным
Несколько портов Грузии закрыли из-за сильного шторма
Несколько портов Грузии закрыли из-за сильного шторма
Нацотбор на &quot;Евровидение-2020&quot;: финалисты первого полуфинала (Фото, Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": финалисты первого полуфинала (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь