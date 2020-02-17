Кровавая бойня в доме инвалидов: В Японии засудили на смерть виновника

Новости мира:В Японии задержали и приговорили к смертной казни мужчину, который устроил резню в доме инвалидов.

Бывший сотрудник дома инвалидов Сатоси Уэмацу, в 2016 году убивший 19 постояльцев пансионата в японском городе Сагамихара, приговорен к смертной казни

Соответствующее решение вынес окружной суд, сообщает ТАСС.

Защита обвиняемого настаивала на его невменяемости. Сам мужчина объяснил свой поступок тем, что, по его мнению, "будет лучше, если инвалидов не станет". На суде он признал вину и раскаялся в содеянном.

Как сообщалось, инцидент произошел в конце июля 2016 года. 26-летний мужчина напал на содержавшихся в учреждении людей с ограниченными возможностями с ножом. Пострадало более 20 человек. Сотрудники правоохранительных органов