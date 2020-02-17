Скачать
Понедельник, 17.02.2020
Данилов о катастрофе PS752: Украина имеет все возможности для расшифровки "черных ящиков"
Данилов о катастрофе PS752: Украина имеет все возможности для расшифровки "черных ящиков"
В Украине вырастет реальная зарплата
В Украине вырастет реальная зарплата
Свитолина рассказала о планах на турнир в Дубае
Свитолина рассказала о планах на турнир в Дубае
Facebook создал приложение для обмена фото и видео
Facebook создал приложение для обмена фото и видео

Россия поставила в Северную Корею двенадцать лошадей

Россия поставила в Северную Корею двенадцать лошадей
13:46 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Северная Корея закупила а России 12 чистокровных лошадей.

Северная Корея в октябре 2019 года купила в России 12 чистокровных лошадей общей стоимостью 75,5 тысячи долларов.

Об этом пишет NK News со ссылкой на торговую статистику.

В октябре и в декабре 2019-го северокорейский лидер Ким Чен Ын на белом коне поднялся на вершину горы Пэктусан, которая в КНДР считается священной.

СМИ: Коронавирус добрался до КНДР

Как отмечает NK News, конь необязательно был из тех 12, что купили осенью. 

Руководство Северной Кореи давно увлекается породистыми лошадьми из России, сказал изданию специалист по международным отношениям Дальневосточного федерального университета Артем Лукин.

В 2003 году президент РФ Владимир Путин подарил Ким Чен Иру орловского рысака на день рождения, напомнил Лукин. По его предположению, лошадь, на которой Ким Чен Ын поднимался на гору Пэктусан, доставили в Северную Корею раньше, чем в октябре 2019-го. 

 

Украина улучшила позиции в рейтинге демократий, но все еще остается "гибридным режимом"

Октябрьская покупка породистых лошадей — не первая, добавляет издание. В августе 2016-го КНДР купила в России двух животных общей стоимостью 5,6 тысячи долларов.

Два походы Ким Чен Ына на Пэктусан были символическими, напоминает NK News: фотографии северокорейского лидера на коне "должны были показать силу лидера, крепко держащего поводья своей страны. Кроме того, конный поход — дань памяти основателю КНДР Ким Ир Сену, деду Ким Чен Ына, который любил лошадей и посвятил в мемуарах целую главу любимому белому коню.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

КНДР, Лошади, Ким Чем Ын.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Секрет хорошего зрения: самый полезный напиток для глаз
02 Почему выпадают волосы: причины и решения проблемы
03 Прогноз на неделю: украинцев ждет весенняя погода
04 Откуда появился коронавирус: в Китае опубликовали отчет
05 Как оградить себя от инсульта и инфаркта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве отчитались о распространении нового коронавируса
В Минздраве отчитались о распространении нового коронавируса
Верховная Рада заслушает отчет правительства на этой неделе
Рада заслушает отчет правительства на этой неделе
В Японии из-за коронавируса отменили праздничное обращение императора
В Японии отменили праздничное обращение императора
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (10.02 – 16.02.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь