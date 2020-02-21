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Распространение коронавируса: В Южной Корее зафиксировали сотни случаев заражения

Распространение коронавируса: В Южной Корее зафиксировали сотни случаев заражения
13:11 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Южной Корее два города поставили на "особый контроль", более 200 человек заражены.

Республика Корея объявила в пятницу города Тэгу и Чондо "зонами особого внимания" в связи с вспышкой заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр страны Чон Се Гюн на заседании правительства, посвященном мерам борьбы с инфекцией, количество инфицированных тем временем за сутки возросло на 48 человек, отмечает агентство Yonhap.

Таким образом, общее число зараженных в этой стране теперь составляет 204 человека. Большинство новых случаев заражения зафиксированы в городе Тэгу. Южнокорейские власти заявили, что держат ситуацию под контролем, однако предупреждают, что пик распространения в стране коронавируса, вероятно, еще не пройден. 

"Власти предпримут особые меры, объявив Тэгу и Чондо зонами особого внимания, где наблюдается резкий рост числа заболевших", — подчеркнул глава кабинета министров. Он отметил, что правительство сконцентрирует усилия на предотвращении распространения вируса, привлекая для этого все доступные ресурсы.

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Южнокорейские власти выяснили, что так называемым нулевым пациентом, с которого началась вспышка в Тэгу, была 61-летняя женщина. После заражения она продолжала вести активный образ жизни: пользовалась общественным транспортом и дважды побывала на церковных службах, где в общей сложности присутствовало более тысячи человек. В настоящее время заболевшая изолирована и проходит курс лечения в больнице.

Отметим, население города Тэгу составляет 2,4 млн человек, города Чондо — 50 тысяч. 

"Рассадником коронавируса в Южной Корее, ответственным почти за половину всех случаев заболевания, оказалась апокалиптическая секта, последователи которой верят, что ее основатель — воплощение Второго пришествия Христа на Землю", — отметило издание BBC.

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Корея, Пострадавшие, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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