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Вторник, 10.03.2020

Пакистан накрыли сильные ливни: погибло свыше 20 граждан (Видео)

Северо-западные части Пакистана сильно пострадали от ливней, вызвавших наводнения и оползни. Власти Пакистана в воскресенье, 8 марта, на 7 дней объявили чрезвычайную ситуацию на территории провинции Хайбер-Пахтунхва. На момент 9 марта известно о 27 погибших и 56 раненых, сообщает The Watchers. Большинство людей погибли из-за обрушения домов. 87 жилых строений были повреждены, 11 зданий полностью разрушены. В наибольшей степени пострадали города Мардан, Пешавар, Чарсадда, округа Бунер и Сват, а также район Новшера. Округ Шангла накрыл сильный снегопад, что привело к закрытию дорог, нарушило нормальную жизнь и изолировало отдельные поселки. В холмистых районах выпало более 60 см снега. За сутки в районе Малам Джабба зарегистрировано около 80 мм дождя.
Фото: скриншот
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