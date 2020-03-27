Вулкан Мерапи снова "проснулся" (Фото, Видео)

Новости мира:В Индонезии второй раз за месяц извергается вулкан, пепел поднялся на 5 километров.

Вулкан Мерапи, что в Индонезии начал извержение пепла на высоту до 5 км.

Об этом сообщает AFP.

"Самый активный вулкан Индонезии – Мерапи начал в пятницу извержение пепла на высоту до 5 тысяч метров. Это уже второе извержение в этом месяце", - говорится в сообщении.

Пепел и песок можно увидеть за несколько километров от кратера в городе Джокьякарта.

Вместе с тем, местные чиновники решили не проводить эвакуацию из-за отсутствия причиненного вреда.

Ранее в этом месяце извержение Мерапи достигало 6 км в высоту.

Отмечается, последнее мощное извержение вулкана произошло в 2010 году. Тогда от стихийного бедствия погибли более 300 человек, еще 280 тысяч жителей были эвакуированы.

Как известно, Индонезия является архипелагом из более 17 тысяч островов и имеет около 130 активных вулканов.