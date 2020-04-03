В Индии презентовали мини-устройство, которое поможет в противодействии COVID-19

Новости мира:Нейрохирурги из Индии представили бюджетный аппарат для ИВЛ размером с тостер.

Индийские нейрохирург Дипак Агравал и робототехник Дивакар Вайш разработали и уже начали выпускать AgVa - недорогой аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) размером с тостер.

Об этом сообщает Medical Express.

"Создатели говорят, что AgVa, который весит всего 3,5 кг (7,7 фунта), поможет отправить менее критических пациентов домой, поскольку их аппарат легко транспортировать, установить", - говорится в сообщении.

Стоимость AgVa - около 2 тыс. долларов, тогда как другие аппараты ИВЛ стоят более 10 тыс. долларов.

Фото: Twitter

Как отмечается, с ростом количества смертей в Индии, где введен общенациональный карантин, производство портативного аппарата AgVa увеличилось с 500 в месяц до 20 тысяч. "Мы никоим образом не могли предвидеть, что случится что-то таких масштабов", - сказал Дипак Агравал.

Индия, как и большинство стран, испытывает острую нехватку коек и ИВЛ для своих 1,3 млрд человек населения. На сегодняшний день в южноазиатской стране зарегистрировано более 1600 случаев инфицирования и 38 смерти от COVID-19.

Правительство Индии уже запретило экспорт медицинских товаров, включая ИВЛ.

Завод AgVa, недалеко от столицы Нью-Дели, получил разрешение на выпуск достаточного количества AgVa.

Maruti Suzuki, крупнейший производитель легковых автомобилей в Индии, пообещал помочь AgVa увеличить производство.

В мире по состоянию на утро 3 апреля зафиксировано 1 миллион 15 тысяч 877 случаев коронавирусной инфекции СОVID-19, при этом 53218 человек умерли, выздоровели 212993 человека.