Жест доброй воли: власти Афганистана освободили уже три сотни "талибов"

Новости мира:Афганистан освободил "третью партию" из 100 заключенных талибов.

Правительство Афганистана в субботу освободило третью партию из 100 заключенных талибов в качестве жеста доброй воли перед переговорами с радикальным движением Талибан.

Об этом сообщает dpa.

"В субботу правительство Афганистана выпустило третью партию из 100 заключенных талибов", - подтвердили в Совете национальной безопасности.

Как отмечает издание, еще одна группа будет освобождена в течение дня, но их точное количество пока не известно.

Таким образом начиная со среды правительство Афганистана освободило уже 300 заключенных талибов.

В заявлении Совета, опубликованном в воскресенье, говорится, что при выборе заключенных для освобождения были учтены их возраст и состояние здоровья. Все освобожденные заключенные дали клятву никогда не возвращаться на поле боя.

Афганское правительство намерено освободить 1500 заключенных талибов до начала внутриафганских мирных переговоров с Талибаном, которые были запланированы на 10 марта. Руководство боевиков настаивает на том, чтобы все 5000 талибов были освобождены до начала любых переговоров.

Внутриафганские переговоры: