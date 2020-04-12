Жест доброй воли: власти Афганистана освободили уже три сотни "талибов"

Правительство Афганистана в субботу освободило третью партию из 100 заключенных талибов в качестве жеста доброй воли перед переговорами с радикальным движением Талибан.
Об этом сообщает dpa.
"В субботу правительство Афганистана выпустило третью партию из 100 заключенных талибов", - подтвердили в Совете национальной безопасности.
Как отмечает издание, еще одна группа будет освобождена в течение дня, но их точное количество пока не известно.
Таким образом начиная со среды правительство Афганистана освободило уже 300 заключенных талибов.
В заявлении Совета, опубликованном в воскресенье, говорится, что при выборе заключенных для освобождения были учтены их возраст и состояние здоровья. Все освобожденные заключенные дали клятву никогда не возвращаться на поле боя.
Афганское правительство намерено освободить 1500 заключенных талибов до начала внутриафганских мирных переговоров с Талибаном, которые были запланированы на 10 марта. Руководство боевиков настаивает на том, чтобы все 5000 талибов были освобождены до начала любых переговоров.
Внутриафганские переговоры:
29 февраля Соединенные Штаты и радикальная группировка "Талибан" подписали мирное соглашение. Благодаря договоренностям в Афганистане должна прекратиться война, которая длится 18 лет.
Согласно документу, США за 14 месяцев должны вывести из Афганистана все свои войска, если талибы будут соблюдать договоренности.
10 марта США начали выводить свои войска из Афганистана.
США, согласно документу, не будут вмешиваться во внутренние дела Афганистана после формирования нового правительства по итогам межафганских переговоров, но будут содействовать обмену пленными.