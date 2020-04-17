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Пятница, 17.04.2020

В Китае начали строить гигантский стадион-лотос за $1,5 млрд: видео проекта

Футбольный клуб Китайской Суперлиги "Гуанчожу Эвергранд" начал строительство крупнейшего в мире футбольного стадиона. Об этом сообщает Sky Sports Арена будет рассчитана на 100 000 обычных мест и 168 VIP-боксов. Большее количество зрителей могут вместить лишь Стадион 1 мая в Пхеньяне, КНДР (114 000), AT&amp;T Stadium в Далласе, США (105 000) и Cricket Ground (100 024) в Мельбурне, Австралия. Стоимость проекта – 12 млрд юаней (около $1,5 млрд). Завершить строительство планируют в 2022 году.
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Китай, Видео, Стадион, Лотос.
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