В Китае начали строить гигантский стадион-лотос за $1,5 млрд: видео проекта

Футбольный клуб Китайской Суперлиги "Гуанчожу Эвергранд" начал строительство крупнейшего в мире футбольного стадиона. Об этом сообщает Sky Sports Арена будет рассчитана на 100 000 обычных мест и 168 VIP-боксов. Большее количество зрителей могут вместить лишь Стадион 1 мая в Пхеньяне, КНДР (114 000), AT&T Stadium в Далласе, США (105 000) и Cricket Ground (100 024) в Мельбурне, Австралия. Стоимость проекта – 12 млрд юаней (около $1,5 млрд). Завершить строительство планируют в 2022 году.