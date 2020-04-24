На побережье Таиланда вернулись редкие морские черепахи (Видео)

В Таиланде наблюдается рекордное за последние два десятилетия увеличение количества гнезд редких кожистых морских черепах. Вероятно, это случилось благодаря отсутствию на пляжах туристов из-за коронавирусного карантина, считают авторы видео, которое размещено на YouТube. Эти черепахи - самые крупные современные представители семейства черепах и рекордсмены по скорости плавания среди сородичей. Их масса может составлять 600-900 кг, а длина тела достигать 2,5 метров. Этот вид внесен в Красную книгу как "находящийся на грани исчезновения".