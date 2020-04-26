Афганские военные ликвидировали 17 талибов

Новости мира:Военные Афганистана нанесли авиаудар по позициям талибов.

На западе Афганистана в результате авиаударов по позициям Талибана уничтожены 17 участников этого радикального движения.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на афганских военных.

"Силы безопасности при поддержке боевых самолетов уничтожили 17 талибов, включая двух их командиров, и ранили 13 других в районе Шахрак в провинции Гор на западе Афганистана", - говорится в сообщении.

Указывается, что боевики движения Талибан начали утром в субботу масштабное наступление на армейский КПП в указанном районе. Военные при поддержке боевых самолетов нанесли ответный удар, в результате были уничтожены 17 талибов, в том числе два командира.

Как уточняется, еще 13 боевиков получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Афганские военные подчеркивают, что будут продолжать наносить удары по талибам.