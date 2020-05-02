Паводки в Казахстане: тысячи людей эвакуированы

Новости мира:В Казахстане из-за паводка эвакуировали почти пять тысяч человек.

Из зоны паводка в Казахстане эвакуировали свыше 4,7 тыс. человек.

Об этом информирует Xinhua.

"В Казахстане из зоны паводков эвакуировали более 4,7 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель министра внутренних дел республики Юрий Ильин, сейчас в Казахстане подтоплены паводком более 1,1 тыс. домов и дач.

Заместитель министра добавил, что активная фаза наводнений в центральных и северных районах Казахстана началась 11 апреля. В ряде регионов прошли обильные дожди, в результате чего реки вышли из берегов.