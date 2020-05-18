В Южной Корее зафиксировали 15 новых случаев коронавируса

Новости мира:В Южной Корее за сутки 15 человек заразились коронавирусной инфекцией.

Новые 15 случаев заражения COVID-19 зарегистрированы в Южной Корее за минувшие сутки, сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Таким образом, общее число зараженных в стране достигло 11 тыс. 65. Один человек скончался. Всего за время пандемии умерло 263 пациента с диагнозом COVID-19.

16 человек выписаны из больниц за минувшие сутки. Общее число выздоровевших составило 9 тыс. 904 человека.

Напоминаем, в Непале обнаружены две первые случаи смертей от коронавируса.