В Афганистане в результате авиаудара уничтожены более 20 талибов

Новости мира:В результате авиаудара по скоплению талибов в Афганистане уничтожено более 20 боевиков.

На севере Афганистана боевая авиация нанесла удар по скоплению сил "Талибана", в результате ликвидирован 21 боевик.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в армии Афганистана.

"В результате авиаудара по скоплению талибов в провинции Джаузджан на севере Афганистана был уничтожен 21 боевик", - говорится в сообщении.

Как отмечается, самолеты сбросили бомбы на скопление талибов и их укрытие в двух районах провинции Джаузджан. Операция проводилась ранним утром.

Представитель армии Афганистана в северном регионе Мохаммад Ханиф Резай подчеркнул, что силы безопасности продолжат наносить удары по боевикам и в других регионах страны.