Вспышка коронавируса: завод чипсов в Китае остановил работу

На заводе чипсов в Китае выявили вспышку коронавируса.

Компания PepsiCo China приостановила работу одного из своих заводов в Пекине из-за вспышки COVID-19 среди сотрудников.

Об этом сообщает Reuters.

Производство на фабрике чипсов Lay's было остановлено, как только 15 июня был подтвержден первый случай заболевания коронавирус, сообщил директор по бизнесу PepsiCo China Фань Чжиминь.

В управление по контролю за заболеваниями заявили, что восемь человек на фабрике дали положительный результат.

В компании отметили, что вероятность попадания коронавируса в готовую продукцию очень низкая.