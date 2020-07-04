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В Баку горит фабрика красок: слышны взрывы, есть пострадавшие (Видео)

В Баку горит фабрика красок: слышны взрывы, есть пострадавшие (Видео)
23:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
В результате пожара на фабрике красок в Баку пострадали четыре человека.

Пожар на фабрике по производству красок "Sobsan" в Баку сопровождался пятью взрывами химических реагентов, сообщают азербайджанские СМИ.

По данным СМИ, взрывы произошли в чанах с химическими реагентами, что привело к увеличению площади возгорания.

В результате пожара пострадали четыре человека.

В настоящее время общая площадь возгорания составляет 700 кв. метров,

К тушению пожара привлечено 32 единиц техники и 160 человек личного состава МЧС Азербайджана.

В МЧС сигнал о пожаре на фабрике по производству красок "Sobsan" поступил в 20:12 по местному времени (19:12 по Киеву).

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Пожар, Баку, Спасатели.

Автор:

Телеграф
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