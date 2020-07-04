В Баку горит фабрика красок: слышны взрывы, есть пострадавшие (Видео)

Пожар на фабрике по производству красок "Sobsan" в Баку сопровождался пятью взрывами химических реагентов, сообщают азербайджанские СМИ.
По данным СМИ, взрывы произошли в чанах с химическими реагентами, что привело к увеличению площади возгорания.
В результате пожара пострадали четыре человека.
В настоящее время общая площадь возгорания составляет 700 кв. метров,
Баку pic.twitter.com/Vh1l8V28K2
— ALEX MEDOED (@AMedoed) July 4, 2020
К тушению пожара привлечено 32 единиц техники и 160 человек личного состава МЧС Азербайджана.
В МЧС сигнал о пожаре на фабрике по производству красок "Sobsan" поступил в 20:12 по местному времени (19:12 по Киеву).