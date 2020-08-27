Северная Корея выставила вооруженных военных на границе с Китаем

Власти разрешили военным стрелять на поражение. Такие меры приняты, чтобы не допустить распространения болезни.

Северная Корея ужесточает контроль на границе с Китаем. Власти разрешили военным стрелять на поражение в любого, кто приблизится к границе. Такую меру приняли для предотвращения проникновения коронавирусной болезни в страну. Об этом информирует радио RFA.

По данным источника, в полиции города Хверен сообщают, что пандемия охватила все страны, кроме КНДР, а "враги пытаются занести его в народную республику через границы".

Распоряжение действует вдоль всей границы с КНР, которая имеет протяженность более 1,4 тысяч км. Известно, что военнослужащим в этих районах раздали боевые патроны.

В мире по состоянию на утро 25 августа зарегистрировано 24 336 287 случаев коронавирусной инфекции.