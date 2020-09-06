Взрыв в бангладешской мечети: погибло свыше 20 человек

Десятки человек были доставлены в государственную специализированную ожоговую и пластическую хирургическую больницу Дакки, большинство из них с тяжелыми ожогами.

В городе Нараянгандж на востоке Бангладеша в мечети прогремел взрыв, в результате чего более 50 человек получили ожоги и ранения.

Об этом сообщает телеканал Аljazeera.

Отмечается, что сначала сообщалось о как минимум 17 погибших. По состоянию на полдень воскресенье число погибших составляет 24 человека. Среди них – семилетний мальчик, умерший в больнице.

Журналисты не исключают, что число погибших может увеличиться, так как в больницах в критическом состоянии с ожогами до 90% поверхности находятся 37 человек.

Что произошло?

По предварительной версии, в мечети взорвались шесть кондиционеров. Местные СМИ называют причиной взрыва скопление газа после утечки из трубопровода.