Взрыв в бангладешской мечети: погибло свыше 20 человек

В городе Нараянгандж на востоке Бангладеша в мечети прогремел взрыв, в результате чего более 50 человек получили ожоги и ранения.
Об этом сообщает телеканал Аljazeera.
Отмечается, что сначала сообщалось о как минимум 17 погибших. По состоянию на полдень воскресенье число погибших составляет 24 человека. Среди них – семилетний мальчик, умерший в больнице.
Журналисты не исключают, что число погибших может увеличиться, так как в больницах в критическом состоянии с ожогами до 90% поверхности находятся 37 человек.
Что произошло?
По предварительной версии, в мечети взорвались шесть кондиционеров. Местные СМИ называют причиной взрыва скопление газа после утечки из трубопровода.