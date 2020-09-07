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Понедельник, 07.09.2020
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В Китае создали свои вакцины от COVID-19

В Китае создали свои вакцины от COVID-19
23:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Китай выставил на всеобщее обозрение вакцины от коронавируса собственного производства.

Две китайские фармацевтические компании представили потенциальные вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает AFP.

Образцы, разработанные компаниями Sinovac Biotech и Sinopharm, представили на выставке в Пекине.

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Отмечается, что вакцины проходят третий этап клинических испытаний. Производители надеятся получить разрешение на их использование к концу 2020 года.

Напомним, пандемия коронавируса началась в декабре 2019 года в Китае, с тех пор в мире зафиксировали более 27 миллионов случаев COVID-19, из них почти 9 тысяч человек погибли.

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Все по теме:

Китай, Вакцина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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