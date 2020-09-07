В Китае создали свои вакцины от COVID-19

Китай выставил на всеобщее обозрение вакцины от коронавируса собственного производства.

Две китайские фармацевтические компании представили потенциальные вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает AFP.

Образцы, разработанные компаниями Sinovac Biotech и Sinopharm, представили на выставке в Пекине.

Отмечается, что вакцины проходят третий этап клинических испытаний. Производители надеятся получить разрешение на их использование к концу 2020 года.

Напомним, пандемия коронавируса началась в декабре 2019 года в Китае, с тех пор в мире зафиксировали более 27 миллионов случаев COVID-19, из них почти 9 тысяч человек погибли.