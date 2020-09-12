Подземные толчки: В Японии произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в субботу на северо-востоке Японии, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщил метеорологическое управление страны.

Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане у побережья префектуры Мияги.

Очаг залегал на глубине около 40 км под океанским дном.

Подземные толчки также ощущались в ряде префектур на северо-востоке и востоке страны, включая Токио.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

Напомним, за минувшие сутки, 10 сентября, заболевание на коронавирус в Украине впервые подтвердили в 3144 человек, при этом погибли 53 человека.

Ранее сообщалось, что в приближением осени власти американского штата Нью-Йорк приняли решение расширить масштабы тестирования граждан на COVID-19 и обычный грипп, включая умерших, если их смерть была связана с респираторным заболеванием, которое не было подтверждено.