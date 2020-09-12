Подземные толчки: В Японии произошло мощное землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане у побережья префектуры Мияги.
Очаг залегал на глубине около 40 км под океанским дном.
Подземные толчки также ощущались в ряде префектур на северо-востоке и востоке страны, включая Токио.
Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.
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