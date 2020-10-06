Это вам не Беларусь: в сети обсуждают фото протестов в Бишкеке

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на протесты в Кыргызстане.

В Бишкеке демонстранты штурмовали Белый дом и здание госкомитета нац. безопасности во время протеста против результатов парламентских выборов. После нескольких часов столкновений между милицией и демонстрантами на главной площади страны в Кыргызстане, митингующие одержали вверх.

Итоги парламентских выборов аннулированы, но дата нового голосования пока не назначена.

В соцсетях бурно обсуждают активные протесты в Кыгрызстане.

А киргизы ничего не знали ни про «умное голосование», ни про цветочки для омоновцев - поэтому просто захватили президентский дворец. pic.twitter.com/bivnYW8Kto — Nasha Canada Newspaper (@NashaCanada) October 6, 2020

Часто сравнивают протесты в Кыргызстане и Беларуси.

За ночь протестующие в Киргизии захватили здание парламента, освободили из СИЗО бывшего президента страны и планируют провести новые выборы. Доброе утро, Беларусь. — Старшина Запаса (@StarshinaZapasa) October 6, 2020

Даже приглашают протестующих в Минск, где протесты идут с 9 августа.

Надо киргизов пригласить в Минск — Вашингтонский Öбком (@_Fashington) October 5, 2020

Дело дошло до кабинета президента страны.

Тем временем в кабинете президента Кыргызстана. Россия: стояние на коленях перед властью. Беларусь: гуляние по выходным с шариками и обнимашками. Кыргызстан: заняли кабинет президента за несколько часов pic.twitter.com/XyGjUrvyQC — Մιtαuskαs (@A_Vit_) October 5, 2020

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