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Это вам не Беларусь: в сети обсуждают фото протестов в Бишкеке

Это вам не Беларусь: в сети обсуждают фото протестов в Бишкеке
08:41 Сегодня Телеграф
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на протесты в Кыргызстане.

В Бишкеке демонстранты штурмовали Белый дом и здание госкомитета нац. безопасности во время протеста против результатов парламентских выборов. После нескольких часов столкновений между милицией и демонстрантами на главной площади страны в Кыргызстане, митингующие одержали вверх.

Итоги парламентских выборов аннулированы, но дата нового голосования пока не назначена. 

В соцсетях бурно обсуждают активные протесты в Кыгрызстане.

Часто сравнивают протесты в Кыргызстане и Беларуси.

Даже приглашают протестующих в Минск, где протесты идут с 9 августа.

Дело дошло до кабинета президента страны.

Читайте также: что происходит в Кыргызстане 6 октября.

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Протесты, Кыргызстан, Азия.

Автор:

Телеграф
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