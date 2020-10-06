Это вам не Беларусь: в сети обсуждают фото протестов в Бишкеке

В Бишкеке демонстранты штурмовали Белый дом и здание госкомитета нац. безопасности во время протеста против результатов парламентских выборов. После нескольких часов столкновений между милицией и демонстрантами на главной площади страны в Кыргызстане, митингующие одержали вверх.
Итоги парламентских выборов аннулированы, но дата нового голосования пока не назначена.
В соцсетях бурно обсуждают активные протесты в Кыгрызстане.
А киргизы ничего не знали ни про «умное голосование», ни про цветочки для омоновцев - поэтому просто захватили президентский дворец. pic.twitter.com/bivnYW8Kto
— Nasha Canada Newspaper (@NashaCanada) October 6, 2020
Часто сравнивают протесты в Кыргызстане и Беларуси.
За ночь протестующие в Киргизии захватили здание парламента, освободили из СИЗО бывшего президента страны и планируют провести новые выборы.
Доброе утро, Беларусь.
— Старшина Запаса (@StarshinaZapasa) October 6, 2020
Даже приглашают протестующих в Минск, где протесты идут с 9 августа.
Надо киргизов пригласить в Минск
— Вашингтонский Öбком (@_Fashington) October 5, 2020
Дело дошло до кабинета президента страны.
Тем временем в кабинете президента Кыргызстана.
Россия: стояние на коленях перед властью.
Беларусь: гуляние по выходным с шариками и обнимашками.
Кыргызстан: заняли кабинет президента за несколько часов pic.twitter.com/XyGjUrvyQC
— Մιtαuskαs (@A_Vit_) October 5, 2020
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