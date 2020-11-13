Даша, Бали и пастила: как сладкий подарок едва не довел украинку до тюрьмы

В начале ноября украинское интернет-сообщество всколыхнула информация о том, что на Бали правоохранительные органы индонезийского государства задержали гражданку Украины Дарью Шигаеву, которая получила посылкой подозрительное вещество.

Причем, как поведала в своем посте в Фейсбуке сестра подозреваемой Екатерина Кириченко, это вещество, якобы, обнаружили на таможне в посылке с домашней сливовой пастилой, которую родители отправили из Украины в качестве подарка к предстоящему дню рождения дочки. Уверенная, что в родительской посылке точно наркотиков не было, и, опасаясь за судьбу сестры, Екатерина решила сразу же придать ситуации публичную огласку с хэштегом #freedasha. И, конечно, обратилась за помощью к официальным международным органам Украины. Спустя несколько дней ситуация благополучно разрешилась, а Дарья, придя в себя после стресса, рассказала «Телеграфу» подробности пережитого.

Адвокаты хотели выманить у иностранки огромный штраф

Дарья Шигаева любит путешествовать, а профессия интернет-маркетолога позволяет ей не отрываться от рабочего процесса - читать лекции и заниматься своими проектами - в любой точке земного шара, где бы она ни была. Сейчас она живет на Бали, где имеет небольшой круг друзей из числа местных и соотечественников. Различные интернет-заказы Даше приходили почтой и ранее. А вот с родины посылку она получала впервые, потому что никогда еще так надолго из дома не уезжала. Родители сообщали, что урожай фруктов нынче хороший. Пастилу из слив, которую готовит папа, Даша любит, и «сладкий привет» от близких должен был стать приятным сюрпризом.

- Утром почтальон принес посылку, я знала, что она должна прийти, папа от руки написал адрес, - вспоминает Дарья. - Я расписалась в получении, почтальон ушел и тут же пришли около 10 человек, все мужчины – представители местной полиции, таможни, почты... И сообщили, что у них имеется документ с таможни, что в отправлении нашли следы ТГК - тетрагидроканнабинола. Попросили открыть посылку, начали выяснять, что это такое. Объясняю: фруктовая пастила от родителей. Реагируют спокойно, объясняют, что мне надо поехать с ними в отделение на 1-3 дня, пока содержимое протестируют в лаборатории.

Девушка поначалу не очень испугалась, просто ее взволновала перспектива находиться «в участке» от одного до трех дней. "Силовики" вели себя по отношению к украинке вежливо, и это давало надежду, что все ограничится только визитом в полицию.

- Поначалу решила, что это какое-то недоразумение и по дороге в центральный офис полиции Денпасара сообщила семье и подруге о том, куда меня везут. А уже там, на месте, стало страшнее, потому что вызванный подругой адвокат (которого просто быстро удалось найти) начал объяснять, насколько суровы балийские законы в отношении распространителей наркотиков. Причем, он делал упор на то, что «подозрительного вещества» в посылке целый килограмм, а за такой большой объем и наказание предусматривается суровое.

Полиция Индонезии и Национальное агентство по борьбе с наркотиками серьезно настроены побороть все виды незаконного оборота наркотиков на острове. Антинаркотическое законодательство здесь является одним из самых строгих в мире как по отношению к своим, так и иностранным гражданам. И вот тогда девушке стало страшно, хотя в том, что в домашней пастиле наркоты не было, она была уверена.

- Причем адвокат как-то так говорил: «Мы понимаем, что это ошибка, но в страну вообще-то по законам нельзя присылать продукты. Но можно и обойтись штрафом».

Даша почти смирилась с необходимостью искупить вину штрафом за пересылку продуктов, вот только сумма ее шокировала – 35 тысяч долларов. Она поняла, что на ней хотят нажиться.

- Нет, такой штраф я точно платить не буду. Давайте еще раз проверять состав пастилы.

Адвокат говорит: «Ну ладно, а 15 тысяч?». Я отвечаю: «И 15 тысяч на штраф не похоже». Он называл разные суммы, но, как мне кажется, сам не очень-то верил в мою невиновность.

На следующий день уже стала ощутима помощь друзей: старшая сестра Екатерина Кириченко и подруга Юлия Тополюк нашли несколько местных адвокатов. Но обсуждая с Дашей перспективы ее дела, они все «набивали цену», ссылаясь на серьезность ситуации. Только когда к защите Шигаевой подключились дипломаты и почетный консул Украины в Индонезии, и привели адвоката по адекватной цене за услуги, тогда начали действовать по Дашиной стратегии: никаких штрафов - пастилу надо еще раз проверить!

Повод для волнения – из камеры на волю не выходил никто.

Девушку тем временем поместили в «изолятор временного содержания». По словам Даши, камера была на удивление «терпимой», и скорее всего, похожа на хостел. Это две небольшие комнаты примерно по 15 кв. метров с прозрачными стенами, постоянно включенным светом и видеонаблюдением, но всего с двумя раскладушками. Был кондиционер, телевизор и душ с туалетом. Задержанных не делили по половому признаку, камеры были смешанными, но места на раскладушках мужчины уступали представительницам слабого пола. Кроме Даши там еще некоторое время находилась местная жительница. И в разные дни было разное количество людей - от 3-х до 8-ми.

- Кормили нас трижды в день рисом с различными добавками. Юля каждый день привозила мне что-то вкусненькое - овощи, фрукты, а еще дважды я, как и другие, ела рис. Причем, ложки когда давали, когда нет, потому что здесь рис обычно едят руками.

Переживала ли наша соотечественница? Безусловно! С одной стороны, успокаивала себя, что все будет в порядке, с другой, когда все правозащитники говорили ей про деньги, страх нарастал.

- Когда консул позвонил следователю, и там поняли, что украинская сторона следит за процессом, я поверила, что все сделают правильно. В выходные лаборатория не работает, и я просто читала книжку. А в понедельник уже надеялась услышать результаты экспертизы и неизвестность меня напрягала. Так же прошел и вторник, и стало уже «не прикольно», ведь истекал срок моего содержания. В это время в эту «камеру» прибывали новые люди, а вот на свободу никто не выходил. Еще услышала статистику, правда, не знаю за какой период, что из сидевших здесь 21 человека 17 отправилось в «следственный изолятор», еще сколько-то в больницу и на реабилитацию, но пункта, что «отпустили и вышел» там не было. Сотрудники нашего отделения ходили в гражданской одежде, а иногда приходили ребята, видимо, из другого блока, одетые в форму, шли с красными папками и с наручниками. И когда они направлялись в сторону нашей комнаты – мне каждый раз становилось нехорошо.

Друзья советуют Дарье «раскрутить бренд» домашней пастилы

- Даже финал был немножко напряженный, - продолжает собеседница. - По закону меня имели право держать два раза по трое суток, а затем должны были отпустить или что-то сказать о моей дальнейшей судьбе. Приехали консулы, адвокат, моя подруга Юля. Консулы пошли беседовать с начальником отдела, со следователем, где, оказывается, обсуждали намерение полиции направить пастилу также в лабораторию Джакарты, и ждать ответа еще 20 дней. Здешняя же экспертиза показала отсутствие наркотика и в пастиле, и в моих анализах мочи. Но адвокат отстоял мою невиновность: две проверки достаточно. Мне вернули мой телефон, паспорт и собственно посылку с подарком.

Примечательно, что люди, от которых зависело освобождение Дарьи Шигаевой, в завершение также отведали кусочек украинского гостинца.

- Консул, его ассистент и адвокат попробовали пастилу, и тогда уже полиция убедилась, что все в порядке. Да все отделение приходило посмотреть на пастилу, ведь у них такого вида продуктов не существует, там фрукты употребляют свежими или высушивают до хруста, как чипсы. В посылке было, кажется, 105 листиков пастилы.

Благодаря поддержке близких, друзей и стойкому характеру, Даша держала себя в руках и не теряла оптимизма и чувства юмора. Смеется, что в комментариях к посту о случившемся ей посоветовали на этой истории раскрутить бренд домашней пастилы.

Конечно же, очень переживали родители. Когда все благополучно завершилось - настойчиво звали домой, где, дескать, гораздо спокойнее.

- У меня претензий к тому, как юридически все происходило, нет. В целом это можно трактовать как ошибку прибора, который изначально на таможне обнаружил «подозрительное вещество» и полиции следовало проверить информацию. С другой стороны, видимо, у них довольно часто платятся эти то ли штрафы, то ли взятки – может, это была попытка вымогательства. Я склоняюсь к тому, что случилась обычная ошибка, потому что эти приборы часто дают ложноположительные результат.

- Раньше мы с друзьями занимались помощью экспатам, попавшим в беду, в основном, это были мотоаварии и другие медицинские случаи, но такое дело в моей практике впервые, - рассказала «Телеграфу» подруга Даши Юлия Тополюк. - Мы с семьей Даши обращались к секретарю консула, на «горячую линию» на сайте консульства, к медиаперсонам. Очень важно и непросто было найти надежного адвоката. С этим нам помог почетный консул, который связался с Дашей на следующий день после ее задержания. Мы были на 200% уверены, что посылка не содержит никаких веществ, запрещенных в Индонезии, но на мгновение я подумала: что, если слива содержит ТГК, но никто об этом не знает? Конечно, это ерунда.

В будущем, я надеюсь, будет возможность на общественных началах информационно помогать украинцам и гражданам других стран, попавших в подобную ситуацию. Мне было приятно помочь еще и другим задержанным – к примеру, принести им немного печенья или салата к стандартному рисовому меню изолятора. Когда помогаешь другим – энергия восстанавливается сама собой. Сейчас мы выдохнули: все супер!

Автор: Ирина Левченко

Фото предоставлено Дарьей Шигаевой