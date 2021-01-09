Сгорели заживо: в Индии в результате пожара погибли новорожденные

9 января, в одной из больниц Индии в результате пожара погибли десять новорожденных младенцев.

Об этом сообщили ВВС.

Согласно заявленной информации, семеро младенцев были спасены от пожара до того, как пожарные прибыли в районную больницу Бхандара в западном штате Махараштра.

Причина возгорания пока не известна, расследование продолжается.

По словам сотрудников больницы, пожар начался примерно в 02:00 по местному времени (20:30 по Гринвичу в пятницу).

По информации местных СМИ, спасательным работам помешали непрерывные взрывы внутри отделения.

Стоит напомнить, что в этот же день, 9 января самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air, вылетевший из Джакарты и направлявшийся в Понтианак в Индонезии, спустя 4 минуты после взлета пропал с радаров. Местные СМИ сообщают о катастрофе.