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9-летнюю девочку прямо на глазах у матери забили до смерти во время ритуала экзорцизма

9-летнюю девочку прямо на глазах у матери забили до смерти во время ритуала экзорцизма
01:43 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В городе Делгода в Шри-Ланке женщина потеряла девятилетнюю дочь во время "ритуала экзорцизма". 

Об этом пишет BBC

В полиции сообщили, что мать посчитала, что ее дочь "одержима бесом", а потому позвала известную в городе "экзорцистку" для проведения "ритуала". 

Женщина облила девочку маслом и некоторое время избивала ее тростью, чтобы изгнать "злых духов". Когда соседи услышали крики, они попытались вмешаться, но спасти ребенка не удалось - во время избиения он потеряла сознание, а позже скончалась в больнице. 

 Мать и женщину, проводившую "ритуал", задержали. В понедельник они предстали перед судом. 

Правоохранители сообщили, что это не первый случай изгнания "нечистой силы" в этом районе, и ранее подобные "ритуалы" уже приводили к нанесению людям тяжелых телесных повреждений и смертям.

Напомним, в России из желудка 11-летней девочки извлекли килограммовый ком волос

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 118

Все по теме:

Убийство, Шри-Ланка, Экзорцизм.
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