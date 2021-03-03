9-летнюю девочку прямо на глазах у матери забили до смерти во время ритуала экзорцизма

В городе Делгода в Шри-Ланке женщина потеряла девятилетнюю дочь во время "ритуала экзорцизма".

Об этом пишет BBC.

В полиции сообщили, что мать посчитала, что ее дочь "одержима бесом", а потому позвала известную в городе "экзорцистку" для проведения "ритуала".

Женщина облила девочку маслом и некоторое время избивала ее тростью, чтобы изгнать "злых духов". Когда соседи услышали крики, они попытались вмешаться, но спасти ребенка не удалось - во время избиения он потеряла сознание, а позже скончалась в больнице.

Мать и женщину, проводившую "ритуал", задержали. В понедельник они предстали перед судом.

Правоохранители сообщили, что это не первый случай изгнания "нечистой силы" в этом районе, и ранее подобные "ритуалы" уже приводили к нанесению людям тяжелых телесных повреждений и смертям.

Напомним, в России из желудка 11-летней девочки извлекли килограммовый ком волос.