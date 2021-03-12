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Суд определился, можно ли христианам взывать к Аллаху. На это ушло более 10 лет

Суд определился, можно ли христианам взывать к Аллаху. На это ушло более 10 лет
00:23 Сегодня Телеграф

Высокий суд Малайзии отменил политику, запрещающую христианам использовать слово "Аллах" для обозначения Бога, что стало поводом для процесса. Суд длился 10 лет.

Это часть дела, возбужденного христианином, религиозные материалы которого были изъяты, поскольку они содержали слово. Об этом сообщает BBC.

В государстве вышел конфликт, из-за использования немусульмами слово Аллах. Мусульмане составляют почти две трети населения, но есть и большие христианские общины.

Христианские общины утверждают, что они столетиями  использовали слово «Аллах», пришедшее на малайский из арабского, для обозначения своего Бога, и что это правление нарушает их права.

Стоит отметить, что конституция Малайзии гарантирует свободу вероисповедания. Но в последние годы усилилась религиозная напряженность.

Напомним, современному человеку живущему в XXI веке, покажется странным вера в колдовство. Но для аборигенов живущих в африканском городе Уида - это нормальное явления.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Малайзия, Ислам, Аллах.
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