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Кровавый разгон протестов в Мьянме: за сутки силовики убили 38 человек

Кровавый разгон протестов в Мьянме: за сутки силовики убили 38 человек
Обновлено 09:14 Сегодня Телеграф REUTERS

Минимум 38 человек были убиты и не менее 80 получили ранения во время разгонов акций протеста в Мьянме, начавшихся после военного переворота 1 февраля.

Об этом сообщает Ассоциация помощи политзаключенным Мьянмы (Assistance Association for Political Prisoners, AAPP) в понедельник, 15 марта.

"На сегодняшний день 126 человек были убиты в результате жестоких и произвольных репрессий, по крайней мере 38 за сегодняшний день. Дальнейшие жертвы будут добавлены, когда это будет подтверждено, количество жертв резко возрастет", - говорится в сообщении.

Переворот в Мьянме закончился расстрелом десятков несогласных: причем здесь Россия и Китай и как отреагирует США

Согласно информации, силовики применяли боевые патроны, резиновые патроны, слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона демонстрантов, в том числе невооруженных студентов и молодежи.

В AAPP информируют, что за прошедшие сутки по меньшей мере в 14 населенных пунктах страны силовики силой разгоняли демонстрации, в результате чего были жертвы среди мирного населения, при этом многие раненные находятся в тяжелом состоянии.

"Более того, в некоторых поселках, включая Хлаинг Тар Яр, в регионе Янгон, силы хунты подожгли фабрики и офисы. Преступники представили это так, что казалось, что протестующие совершали поджоги. Хотя, как сообщается, эти пожары были потушены населением", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, акции гражданского неповиновения в Мьянме продолжаются полтора месяца, с тех пор как военные сорвали первую сессию нового парламента. Армия поместила гражданских руководителей страны, в том числе фактического лидера Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина, под домашний арест и ввела в стране чрезвычайное положение сроком на год.

Незадолго до переворота Мьянму посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. О чём это говорит, а также, где еще в последнее время Россия спровоцировала или может спровоцировать горячие точки, «Телеграфу» рассказали эксперты.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Мьянма, Жертвы, Протесты, Убийства, Раненные.
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