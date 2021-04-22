Мошенники обокрали старушку на десятки миллионов долларов: в сети раскрыли схему

В Гонконге 90-летняя женщина лишилась 250 млн гонконгских долларов. Мошенники прикинулись сотрудниками спецслужбы.

Об этом сообщили BBC News.

Пенсионерка была обманута на чуть больше 901 млн украинских гривен преступниками, которые прикинулись сотрудниками органов, которые расследуют уголовное дело в Китае.

По словам пострадавшей, ей сказали, что ее похитили, и использовали на материке, после чего заставили внести 11 депозитов на счет в банке в период с августа по январь, чтобы якобы помочь расследованию.

Полиции уже удалось арестовать 19-летнего мужчину, который был позднее освобожден под залог.

Сперва с женщиной еще в августе 2020 года связались и представились чиновниками из материка. После чего аферисты явились к ней домой и передали ей телефон, по которому она должна была связываться с ними.

Инцидент раскрыли после того как помощница пенсионерки рассказала ее дочери о необычных действиях.

Женщина жила с прислугой в доме в самом элитном районе Гонконга, Пике.

Напомним, что ранее американскую певицу Бейонсе обокрали на миллион долларов.