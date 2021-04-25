Разорвало на части: исчезнувшую подлодку Индонезии нашли (фото)

Исчезнувшая подводная лодка ВМС Индонезии была найдена на морском дне. Ее корпус раскололо на три части, а все 53 человека экипажа были признаны мертвыми.

Об этом сообщает BBC.

В воскресенье были получены сигналы с места нахождения подлодки на глубине более 800 метров. На ее поиски был отправлен подводный спасательный челнок Сингапура.

"KRI Nanggala разделена на три части: корпус корабля, корма корабля и основные части все отделены, основная часть обнаружена с трещинами", - сказал прессе глава штаба ВМФ Юдо Маргоно.

В свою очередь глава ВС Индонезии Хади Тджахджанто добавил, что шансов найти кого-либо из членов экипажа живым уже нет.

После исчезновения подлодки Индонезия начала поисковую операцию, ее в этом поддержали США, Австралия, Сингапур, Малайзия и Индия.

Судно было спущено на воду из немецкой верфи более 40 лет назад, однако в 2012 году оно прошло капремонт.

Причины катастрофы выясняются, однако специалисты заявляли, что подлодка была обнаружена на глубине, которая превышает ее предельную глубину погружения.

Первые обломки подложки были обнаружены у берегов Бали в субботу, 24 апреля, а в воскресенье ее признали затонувшей.