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Разорвало на части: исчезнувшую подлодку Индонезии нашли (фото)

Разорвало на части: исчезнувшую подлодку Индонезии нашли (фото)
Обновлено 19:24 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Исчезнувшая подводная лодка ВМС Индонезии была найдена на морском дне. Ее корпус раскололо на три части, а все 53 человека экипажа были признаны мертвыми. 

Об этом сообщает BBC

В воскресенье были получены сигналы с места нахождения подлодки на глубине более 800 метров. На ее поиски был отправлен подводный спасательный челнок Сингапура. 

"KRI Nanggala разделена на три части: корпус корабля, корма корабля и основные части все отделены, основная часть обнаружена с трещинами", - сказал прессе глава штаба ВМФ Юдо Маргоно. 

В свою очередь глава ВС Индонезии Хади Тджахджанто добавил, что шансов найти кого-либо из членов экипажа живым уже нет. 

После исчезновения подлодки Индонезия начала поисковую операцию, ее в этом поддержали США, Австралия, Сингапур, Малайзия и Индия. 

Судно было спущено на воду из немецкой верфи более 40 лет назад, однако в 2012 году оно прошло капремонт. 

Причины катастрофы выясняются, однако специалисты заявляли, что подлодка была обнаружена на глубине, которая превышает ее предельную глубину погружения. 

Первые обломки подложки были обнаружены у берегов Бали в субботу, 24 апреля, а в воскресенье ее признали затонувшей.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Индонезия, Подводная лодка.
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