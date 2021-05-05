Назревает скандал: город потратил деньги из ковид-фонда на огромную статую (видео)

Общественность раскритиковала город в Японии, который потратил миллионы йен из ковидного фонда на гигантскую статую кальмара.

Об этом пишет местное СМИ Chunichi Shimbun.

Сообщается, что речь идет о городе Ното на побережье Японского моря. Местные чиновники потратили 25 млн йен (около 6,3 млн грн - ред.) на летающего кальмара. Дескать, фигура была частью туристической инициативы, направленной на помощь пострадавшей от вируса экономике этого района.

У этого бело-розового существа расклешенные щупальца и отверстие под клювом, где люди могут позировать для фотографий. Кальмар здесь является своего рода символом и местным деликатесом.

Впрочем, и местные жители, и гости города данную инициативу не поняли и раскритиковали. В Сети пишут, что туризм в период пандемии восстановится нескоро, а вот деньги из коронавирусного фонда стоило было направить по назначению.

Отметим, что в Японии в день фиксируют около 4000 случаев Covid-19. Всего же в стране вирусом переболели 614000 человек.

Напомним, японские власти поддержали план по сбросу в море более 1 млн тонн загрязненной воды с разрушенной атомной электростанции Фукусима.