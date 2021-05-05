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Среда, 05.05.2021
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Назревает скандал: город потратил деньги из ковид-фонда на огромную статую (видео)

Назревает скандал: город потратил деньги из ковид-фонда на огромную статую (видео)
Обновлено 18:49 Сегодня Телеграф

Общественность раскритиковала город в Японии, который потратил миллионы йен из ковидного фонда на гигантскую статую кальмара.

Об этом пишет местное СМИ Chunichi Shimbun.

Сообщается, что речь идет о городе Ното на побережье Японского моря. Местные чиновники потратили 25 млн йен (около 6,3 млн грн - ред.) на летающего кальмара. Дескать, фигура была частью туристической инициативы, направленной на помощь пострадавшей от вируса экономике этого района.

У этого бело-розового существа расклешенные щупальца и отверстие под клювом, где люди могут позировать для фотографий. Кальмар здесь является своего рода символом и местным деликатесом. 

Впрочем, и местные жители, и гости города данную инициативу не поняли и раскритиковали. В Сети пишут, что туризм в период пандемии восстановится нескоро, а вот деньги из коронавирусного фонда стоило было направить по назначению. 

Отметим, что в Японии в день фиксируют около 4000 случаев Covid-19. Всего же в стране вирусом переболели  614000 человек.

Напомним, японские власти поддержали план по сбросу в море более 1 млн тонн загрязненной воды с разрушенной атомной электростанции Фукусима.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 180

Все по теме:

Япония, Скандал, Кальмар, Ковидный фонд.
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