Число жертв столкновений в йеменском Адене возросло до 21

В йеменском городе Аден в результате вооруженных столкновений между сторонниками независимости Южного Йемена и правительственными формированиями погиб по меньшей мере 21 человек, еще 130 человек ранены.

Об этом сообщает ABC.

"Насилие привело к гибели по меньшей мере 12 человек и ранению 130", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в районе Адена Хор Максар обе стороны развернули танки и открыли огонь друг по другу. Сообщается, что на крышах домов было видно снайперов.

Магазины и школы оставались закрытыми на второй день столкновений.