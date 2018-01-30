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Число жертв столкновений в йеменском Адене возросло до 21

Война в Йемене
00:55 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Премьер-министр Йемена Ахмед бен Дагрей назвал последние события попыткой переворота.

В йеменском городе Аден в результате вооруженных столкновений между сторонниками независимости Южного Йемена и правительственными формированиями погиб по меньшей мере 21 человек, еще 130 человек ранены.

Об этом сообщает ABC.

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"Насилие привело к гибели по меньшей мере 12 человек и ранению 130", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в районе Адена Хор Максар обе стороны развернули танки и открыли огонь друг по другу. Сообщается, что на крышах домов было видно снайперов.

Магазины и школы оставались закрытыми на второй день столкновений.

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Новости мира, Аден, Ахмед бен Дагрей, Война в Йемене, Йемен, Новости Йемена.
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