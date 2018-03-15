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Саудовская Аравия способна создать ядерную бомбу

Атомное оружие
16:55 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Саудовская Аравия готова приступить к разработке собственного ядерного оружия в противовес Ирану.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман сообщил, что страна также разработает ядерную бомбу, если это сделает Иран. Об этом он сказал в интервью американскому каналу CBS, которое выйдет в это воскресенье в программе "60 Minutes".

"Саудовская Аравия не хочет иметь ядерное оружие, но если Иран разработает ядерную бомбу, мы, не сомневаясь, как можно быстрее будем наследовать", - сказал он.

5 марта заместитель руководителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил в интервью телеканалу Al-Alam TV, что Иран может менее чем за 48 часов возобновить производство обогащенного до 20% урана, если США выйдут из соглашения по иранской ядерной программе.

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Все по теме:

Новости мира, Атомное оружие, Иран, Мухаммед ибн Салман, Саудовская Аравия, Ядерная бомба.
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