Саудовская Аравия способна создать ядерную бомбу

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман сообщил, что страна также разработает ядерную бомбу, если это сделает Иран. Об этом он сказал в интервью американскому каналу CBS, которое выйдет в это воскресенье в программе "60 Minutes".

"Саудовская Аравия не хочет иметь ядерное оружие, но если Иран разработает ядерную бомбу, мы, не сомневаясь, как можно быстрее будем наследовать", - сказал он.

5 марта заместитель руководителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил в интервью телеканалу Al-Alam TV, что Иран может менее чем за 48 часов возобновить производство обогащенного до 20% урана, если США выйдут из соглашения по иранской ядерной программе.