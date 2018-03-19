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В сирийском Африне произошел взрыв в жилом доме, есть погибшие

Африн
13:16 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В центре сирийского Африна в одном из жилых домов прогремел взрыв, погибли 7 человек и 4 сирийских военных.

В сирийском Африне прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли семь гражданских лиц и четыре бойца Сирийской освободительной армии. Об этом сообщает Anadolu.

"В результате взрыва в четырехэтажном доме в центре Африна, очищенного от террористов в рамках операции "Оливковая ветвь", по предварительным данным, погибли семь мирных жителей и четыре бойца Сирийской освободительной армии", - говорится в сообщении.

Взрыв прогремел накануне вечером в одном из домов в районе Ахмед Шавахи во время антитеррористического рейда бойцов Сирийской освободительной армии (СОА).

Военные из Турции вошли в сирийский Африн

"Отряды СОА проверяли здание на наличие террористов. Когда бойцы вошли в дом, прогремел мощный взрыв. Тела погибших все еще находятся внутри здания. Единственная цель террористов - это убийство людей", - сказал боец СОА Фадыл Рандов.

Как сообщалось, операция турецких ВС "Оливковая ветвь" началась 20 января.

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Новости мира, Африн, Взрыв в жилом доме, Погибшие, Сирия.
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