В сирийском Африне произошел взрыв в жилом доме, есть погибшие
Новости мира: В центре сирийского Африна в одном из жилых домов прогремел взрыв, погибли 7 человек и 4 сирийских военных.
В сирийском Африне прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли семь гражданских лиц и четыре бойца Сирийской освободительной армии. Об этом сообщает Anadolu.
"В результате взрыва в четырехэтажном доме в центре Африна, очищенного от террористов в рамках операции "Оливковая ветвь", по предварительным данным, погибли семь мирных жителей и четыре бойца Сирийской освободительной армии", - говорится в сообщении.
Взрыв прогремел накануне вечером в одном из домов в районе Ахмед Шавахи во время антитеррористического рейда бойцов Сирийской освободительной армии (СОА).
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"Отряды СОА проверяли здание на наличие террористов. Когда бойцы вошли в дом, прогремел мощный взрыв. Тела погибших все еще находятся внутри здания. Единственная цель террористов - это убийство людей", - сказал боец СОА Фадыл Рандов.
Как сообщалось, операция турецких ВС "Оливковая ветвь" началась 20 января.