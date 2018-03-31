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Генсек ООН призвал провести расследование по факту гибели людей в секторе Газа
06:24 Сегодня Телеграф
Новости мира: Генсек ООН считает необходимым провести расследование по факту гибели людей в секторе Газа.
С призывом расследовать гибель людей в результате насилия, примененного Израилем в отношении демонстраций палестинцев в секторе Газа, выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Генеральный секретарь выражает глубокую озабоченность в связи со столкновениями между участвовавшими в Великом марше возвращения палестинцами и силами безопасности Израиля в секторе Газа. Это привело к гибели не менее 15 человек и большому числу людей, получивших ранения", - сообщил представитель А.Гутерриша Фархад Хан.
Он сказал, что генсек всемирной организации "призвал провести независимое и открытое расследование" произошедшего.
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