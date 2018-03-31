Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко подчеркнул "серьезную опасность" строительства Северного потока-2 Порошенко подчеркнул "серьезную опасность" строительства Северного потока-2
Новости: День свободы на Мальте: Порошенко поздравил мальтийцев День свободы на Мальте: Порошенко поздравил мальтийцев
Новости: Джошуа: Уберите мои титулы, я дерусь за пояс WBO Джошуа: Уберите мои титулы, я дерусь за пояс WBO
Новости: SpaceX успешно запустила ракету, но не все прошло по плану SpaceX успешно запустила ракету, но не все прошло по плану
X

В Сирии в результате подрыва на мине погибли военные США и Великобритании

Солдаты США
10:00 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: В Сирии в результате подрыва на самодельной мине погибли один военнослужащий из США и один военный из Великобритании,еще пять военных получили ранения.

Один американский и один британский военный погибли, подорвавшись на самодельной мине в Сирии. Об инциденте, который произошел накануне в городе Манбидж, сообщили 30 марта в американском и британском оборонных ведомствах. По данным Пентагона, ещё пятеро военных международной антитеррористической коалиции получили ранения, передает Deutsche Welle.

Никаких других подробностей об этом случае ни в минобороны США, ни в пресс-службе международной антитеррористической коалиции не сообщили. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за инцидент. На сегодняшний день количество американских военных, погибших с 2014 года, участвуя в операциях против террористической группировки "ИГИЛ" на Ближнем Востоке, достигло 14 человек.

Столкновения в секторе Газа: двое погибших и сотни раненых

Силы международной антитеррористической коалиции под руководством США противодействуют ИД с лета 2014 года, когда в руки исламистов попали значительные территории в Сирии и Ираке. Поддержку силам международной коалиции оказывают также и немецкие военно-воздушные силы, осуществляющих вылеты из разведывательной целью с авиабазы в Иордании.

Между тем накануне, 29 марта, президент США Дональд Трамп выступая в Ричфилди (штат Огайо) заявил о скором выводе американских военных из Сирии, не уточнив при этом, когда именно это может произойти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Военные подорвались на мине, Манбидж, Погиб военный из Британии в Сирии, Погиб военный из США в Сирии, Сирия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Ближнего Востока

В аэропорту Тель-Авива столкнулись два самолета Военные США предотвратили столкновение с россиянами в Сирии Нетаньяху побывал в больнице из-за вирусной болезни

Последние новости

Музей Шевченко приглашает на лекцию о киевских адресах семьи Тарновских Смех да и только: курьезные строительные неудачи, которые вызовут у вас хохот Вокалист Linkin Park выпустит сольный альбом (Видео)
Сегодня читают
01 Стали известны потенциальные соперники cборной Украины на майском сборе
02 В Кременчуге испытали необычный бронеавтомобиль (Видео)
03 Машины-монстры: миру представлен самый большой в мире круизный лайнер
04 Глава правительства Венгрии опасается государственного переворота
05 Ярославский - о возможном финансировании "Динамо"
Новости сегодня
10:03 "Бавария" - "Боруссия" Д: прогноз букмекеров на матч
09:54 Docudays UA-2018 назвал победителей
09:50 Самые огромные частные владения, которые похожи на настоящие дворцы (Фото)
09:46 Свитолина потеряет 4-е место в рейтинге WTA
09:45 Почтовую марку с героями мультфильма "Похищенная принцесса" погасили в Киеве
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко указом стабилизировал деятельность "Черноморнафтогаза" Порошенко урегулировал работу "Черноморнафтогаза"
Новости: Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран
Новости: Канада будет искать пути включения Украины в повестку дня "Большой семерки" Канада будет отстаивать Украину на G7
Новости: Рецепт дня: плов с рыбой в горшочке Рецепт дня: плов с рыбой в горшочке
Добавить комментарий
0