Ирак хочет прекратить сжигание попутного газа

Министерство нефти Ирака подписало контракты c Baker Hughes и General Elertric об утилизации попутного нефтяного газа на двух месторождениях на юге страны, сообщает общеарабский телеканал аль-Арабийя со ссылкой на иракского ведомство. Параметры сделок не раскрываются.

General Elertric в июле прошлого года первой уведомила о плане Ирака прекратить сжигание попутного газа в факелах к концу 2021 года. Этот процесс до сих пор практикуется на некоторых месторождениях из-за отсутствия необходимой инфраструктуры и дефицита мощностей по утилизации. По некоторым данным, потери Ирака от сжигания этого вида сырья оценивается в $2,5 млрд в год, эта сумма почти эквивалентна стоимости объемов газа, которыми можно покрыть существующий дефицит топлива для электростанций.