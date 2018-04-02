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Ирак хочет прекратить сжигание попутного газа

Газовый факел
17:45 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Попутный газ сжигается в факелах при нефтедобыче, нанося Ираку убытки, равные $2,5 млрд.

Министерство нефти Ирака подписало контракты c Baker Hughes и General Elertric об утилизации попутного нефтяного газа на двух месторождениях на юге страны, сообщает общеарабский телеканал аль-Арабийя со ссылкой на иракского ведомство. Параметры сделок не раскрываются.

General Elertric в июле прошлого года первой уведомила о плане Ирака прекратить сжигание попутного газа в факелах к концу 2021 года. Этот процесс до сих пор практикуется на некоторых месторождениях из-за отсутствия необходимой инфраструктуры и дефицита мощностей по утилизации. По некоторым данным, потери Ирака от сжигания этого вида сырья оценивается в $2,5 млрд в год, эта сумма почти эквивалентна стоимости объемов газа, которыми можно покрыть существующий дефицит топлива для электростанций.

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Все по теме:

Новости мира, Газ, Ирак, Нефтедобыча, Сжигание, Утилизация.
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