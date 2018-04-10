Хуситы Йемена продолжат запускать ракеты по Саудовской Аравии

Глава Высшего политического совета Йемена и лидер удерживающей власть в стране группировки “Ансар Алла” (хуситы) Салех ас-Саммад пообещал Саудовской Аравии “полный баллистических ракет год”.

Об этом сообщает РИА “Новости”.

Слова фактического президента и главы непризнанного мировым сообществом правительства Йемена прозвучали во время собрания в провинции Дамар, посвященного четвертом году с начала войны в арабской республике.

“Этот год станет годом, полным баллистических ракет. В предстоящий период ракеты будут запускаться каждый день. Саудовская Аравия не будет избавлена от наших ракет, несмотря на количество устанавливаемых ими противоракетных комплексов”, — заявил глава Высшего совета Йемена.

Возглавляемая Эр-Рияд военная коалиция, воюющая в Йемене, в конце марта заявила, что ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили семь ракет, выпущенных со стороны Йемена — три из них были нацелены на Эр-Рияд.