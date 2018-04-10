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Хуситы Йемена продолжат запускать ракеты по Саудовской Аравии

Девочка в Йемене
05:22 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Ранее при падении обломков одной из ракет в жилые районы саудовской столицы погиб гражданин Египта, еще два человека получили ранения.

Глава Высшего политического совета Йемена и лидер удерживающей власть в стране группировки “Ансар Алла” (хуситы) Салех ас-Саммад пообещал Саудовской Аравии “полный баллистических ракет год”.

Об этом сообщает РИА “Новости”.

ПВО Саудовской Аравии перехватила семь запущенных из Йемена ракет
ПВО Саудовской Аравии перехватила семь запущенных из Йемена ракетЧитать полностью

Слова фактического президента и главы непризнанного мировым сообществом правительства Йемена прозвучали во время собрания в провинции Дамар, посвященного четвертом году с начала войны в арабской республике.

“Этот год станет годом, полным баллистических ракет. В предстоящий период ракеты будут запускаться каждый день. Саудовская Аравия не будет избавлена от наших ракет, несмотря на количество устанавливаемых ими противоракетных комплексов”, — заявил глава Высшего совета Йемена.

Возглавляемая Эр-Рияд военная коалиция, воюющая в Йемене, в конце марта заявила, что ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили семь ракет, выпущенных со стороны Йемена — три из них были нацелены на Эр-Рияд. 

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Новости мира, Ансар Алла, Йемен, Новости Йемена, Салех ас-Саммад, Саудовская Аравия, Хуситы.
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