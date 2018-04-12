Дума перешла под контроль сирийских войск

Правительственные войска Сирии установили контроль над городом Дума, ранее находившимся под контролем повстанцев из группировки "Джейш аль-Ислам". Об этом сообщил начальник российского "Центра по примирению враждующих сторон в Сирии" генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской Арабской Республики. Водруженный государственный флаг над зданием города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно - над Восточной Гутой в целом", - подчеркнул генерал-майор. Он добавил, что сейчас в городе приступят к работе подразделения военной полиции России, которые "будут следить за соблюдением правопорядка при переходе Думы под контроль законного правительства Сирии".