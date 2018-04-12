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Дума перешла под контроль сирийских войск

Восточная Гута
09:30 Сегодня Телеграф
Украинские новости
Фото: Facebook

Новости мира: Город Дума и Восточная Гута в целом очищена от повстанцев, военная полиция России контролирует город.

Правительственные войска Сирии установили контроль над городом Дума, ранее находившимся под контролем повстанцев из группировки "Джейш аль-Ислам". Об этом сообщил начальник российского "Центра по примирению враждующих сторон в Сирии" генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской Арабской Республики. Водруженный государственный флаг над зданием города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно - над Восточной Гутой в целом", - подчеркнул генерал-майор. Он добавил, что сейчас в городе приступят к работе подразделения военной полиции России, которые "будут следить за соблюдением правопорядка при переходе Думы под контроль законного правительства Сирии".

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Все по теме:

Новости мира, Войска, Восточная Гута, Дума, Повстанцы, Россия, Сирия.
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