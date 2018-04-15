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Сирийские военные заявляют об установлении контроля над Восточной Гутой

Восточная Гута
02:24 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Командование сирийской армии объявило об установлении полного контроля над Восточной Гутой

Командование сирийской армии объявило об установлении полного контроля над Восточной Гутой – пригородом Дамаска, который несколько лет находился под контролем повстанческих группировок.

Как передает "Радио свобода", заявление военных 14 апреля цитирует сирийское государственное телевидение.

Сообщение Министерства обороны Сирии подтвердили и российские военные. Бойцы вооруженной группировки «Джейш-аль-Ислам» и члены их семей покинули Думу, которая была последним контролируемым повстанцами городом Восточной Гуты, и отправились на север страны, отмечается в сообщении.

Именно во время штурма Думы 7 апреля появились данные о химической атаке, реакцией на которую стали ракетные удары, нанесенные в ночь на 14 апреля по целям в Сирии США, Британией и Францией. Страны Запада обвиняют режим президента Сирии Башара Асада в использовании химического оружия, Дамаск и Москва это отрицают. Повстанцы в Думе согласились покинуть город вскоре после вероятной химической атаки.

В Сирию прибыли эксперты Организации по запрещению химического оружия, чтобы провести расследование.

Вследствие масштабного наступления на Восточную Гуту, пригород сирийской столицы, Дамаска, которое сирийские силы при поддержке России начали 18 февраля, в регионе, по данным правозащитников, погибли по меньшей мере 1700 гражданских лиц.

12 апреля Министерство обороны России заявляло, что сирийские правительственные войска установили контроль над городом Дума, последним городом в анклаве Восточная Гута в провинции Дамаск, который удерживали повстанцы.

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Новости мира, Ближний Восток, Восточная Гута, Конфликт в Сирии, Новости мира, Сирия.
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