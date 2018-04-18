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Саудовская Аравия готова отправить сухопутные войска в Сирию

Дума
11:00 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил о готовности отправить в Сирию своих военнослужащих.

Саудовская Аравия готова отправить своих военных в Сирию как часть коалиции под руководством США, если она будет расширена. Об этом во вторник, 17 апреля, заявил министр иностранных дел страны Адель аль-Джубейр, сообщает DW.

"С начала сирийского кризиса мы обсуждаем с США отправку сил в Сирию", - заявил он. Он также напомнил, что Эр-Рияд еще во времена президентства Барака Обамы заявил о готовности отправить сухопутные войска в Сирию, если США решат увеличить контингент коалиции для борьбы с "ИГИЛ".

"Есть дискуссии относительно того, какие силы должны остаться в восточной Сирии и откуда они должны прийти, и эти дискуссии продолжаются", - добавил Адель аль-Джубейр.

Ранее Белый дом заявил, что США планируют быстрый вывод своего военного персонала из Сирии. При этом там отметили, что целью США в Сирии остается "полный разгром "ИГИЛ" и создание условий для предотвращения ее возвращению".

На фоне этого американское издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа хочет сформировать в Сирии военный контингент союзников, который мог бы заменить американских военных.

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По этой информации, Вашингтон обратился к Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ с тем, чтобы они оказали финансовую поддержку и обеспечили "более широкий вклад" в разрешение ситуации в Сирии.

Силы международной антитеррористической коалиции под руководством США противодействуют ИГИЛ с лета 2014 года, когда в руки исламистов попали значительные территории в Сирии и Ираке. Сейчас в северо-восточной части Сирии дислоцируется около двух тысяч американских военных. Эти военнослужащие осуществляют боевые операции международной антитеррористической коалиции под предводительством США.

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Новости мира, Готовность, Отправка военнослужащих, Саудовская Аравия, Сирия, Сухопутные войска.
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