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СМИ: Морской порт в секторе Газа подвергся обстрелу со стороны Израиля

Сектор Газа
04:18 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
УНН

Новости мира: Официальных комментариев по данному поводу со стороны администрации сектора Газа не поступало.

Морской порт в палестинском секторе Газа подвергся артобстрелу со стороны Израиля. Об этом сообщил телеканал “Би-би-си — Арабия” со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, в результате израильского артобстрела зданий, расположенных на территории порта, есть раненые.

По информации из других источников, целью атаки Израиля были несколько катеров, которые находились в портовой зоне. О возможном причиненном ущербе или пострадавших не сообщается.

Напомним, в начале апреля десятки тысяч палестинцев (до 30 тыс.) вышли на манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля, приуроченные ко Дню земли (памятной даты посвященной теме выселения палестинцев с их земель Израилем), с требованием возвращения палестинских беженцев в “родные дома”. Протестующие обещают продолжать “Большой марш возвращения” к середине мая. 

Во многих районах манифестации перерастали в столкновения с израильскими войсками и полицией.

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Все по теме:

Новости мира, артобстрел, Израиль, Палестина, Сектор Газа.
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