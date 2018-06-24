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В Ираке захвачены в заложники 6 силовиков
Новости мира: 6 иракских силовиков-шиитов захвачены в заложники боевиками "ИГИЛ", которые требуют освободить заключенных-суннитов.
Боевики "ИГИЛ" захватили в заложники шесть сотрудников сил безопасности Ирака. Об этом сообщает Reuters.
Боевики угрожают убить заложников, если власти Ирака не отпустят на свободу всех заключенных-суннитов. Отмечается, что похищенные сотрудники сил безопасности Ирака являются шиитами.
Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Ирака в результате авиаударов на территории Сирии ликвидировали 45 террористов "ИГИЛ". Как отмечалось, операция была проведена во время встречи командиров ИГ в сирийском городе Хаджин.
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