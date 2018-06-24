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Саудовские женщины теперь могут водить автомобиль

Саудовская Аравия
08:14 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Королевским декретом в Саудовской Аравии женщинам королевства разрешили управлять автомобилем.

Женщины в Саудовской Аравии получили право управлять автомобилем. Декрет короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда об отмене запрета на вождение транспорта для жительниц королевства вступил в силу 24 июня.

Снятие запрета – один из самых значимых шагов в рамках стратегии Vision 2030, принятой в 2016 году по инициативе наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. Ключевые цели стратегии — избавить Саудовскую Аравию от нефтяной зависимости, превратить ее в одну из самых современных экономик мира, а также оставить в прошлом образ застрявшего в средневековье государства.

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Новости мира, Автомобиль, Декрет, Женщины, Разрешение, Саудовская Аравия.
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