Саудовские женщины теперь могут водить автомобиль

Женщины в Саудовской Аравии получили право управлять автомобилем. Декрет короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда об отмене запрета на вождение транспорта для жительниц королевства вступил в силу 24 июня.

Снятие запрета – один из самых значимых шагов в рамках стратегии Vision 2030, принятой в 2016 году по инициативе наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. Ключевые цели стратегии — избавить Саудовскую Аравию от нефтяной зависимости, превратить ее в одну из самых современных экономик мира, а также оставить в прошлом образ застрявшего в средневековье государства.