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В Киркуке взорвалось авто, один человек погиб, еще 20 ранены

Взрыв в Киркуке
12:01 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В городе Киркук на севере Ирака взорвался автомобиль возле склада, где хранились избирательные урны, погиб один человек, еще 20 получили ранения.

В иракском городе Киркук в результате детонации бомбы в авто возле склада, где хранились избирательные урны с бюллетенями с майских выборов, погиб человек, еще минимум 20 - ранены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

"За взрыв автомобильной бомбы в городе Киркук возле склада избирательных бюллетеней погиб один человек, ранены еще по меньшей мере 20, преимущественно полицейские, которые охраняли объект", - говорится в сообщении.

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Информации об организаторах взрыва пока нет.

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Новости мира, Бомба, Взрыв авто, Ирак, Киркук, Погибший, Раненые.
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