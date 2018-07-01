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В Киркуке взорвалось авто, один человек погиб, еще 20 ранены
Новости мира: В городе Киркук на севере Ирака взорвался автомобиль возле склада, где хранились избирательные урны, погиб один человек, еще 20 получили ранения.
В иракском городе Киркук в результате детонации бомбы в авто возле склада, где хранились избирательные урны с бюллетенями с майских выборов, погиб человек, еще минимум 20 - ранены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
"За взрыв автомобильной бомбы в городе Киркук возле склада избирательных бюллетеней погиб один человек, ранены еще по меньшей мере 20, преимущественно полицейские, которые охраняли объект", - говорится в сообщении.
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Информации об организаторах взрыва пока нет.
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