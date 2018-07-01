В Киркуке взорвалось авто, один человек погиб, еще 20 ранены

В иракском городе Киркук в результате детонации бомбы в авто возле склада, где хранились избирательные урны с бюллетенями с майских выборов, погиб человек, еще минимум 20 - ранены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

"За взрыв автомобильной бомбы в городе Киркук возле склада избирательных бюллетеней погиб один человек, ранены еще по меньшей мере 20, преимущественно полицейские, которые охраняли объект", - говорится в сообщении.

Информации об организаторах взрыва пока нет.