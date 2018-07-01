В Иране произошли столкновения протестующих с полицией

Сотни демонстрантов, протестующих против нехватки питьевой воды на юго-западе Ирана примерно в 650 километрах от Тегерана, столкнулись с полицией вчера вечером, которая применила слезоточивый газ в ответ на то, что активисты бросали в полицию камни. Об этом сообщает "Радио свобода". Сообщается, что беспорядки продолжались и ночью.

В сети были распространены видеоролики, где слышны выстрелы, но их подтвердить невозможно. На данный момент информации о пострадавших нет.

В Иране с начала года прошел ряд протестов из-за нехватки питьевой воды. На фоне падения курса иранского риала в отношении к американскому доллару в Тегеране начались массовые акции протеста. В воскресенье, 24 июня, свои магазины закрыли торговцы мобильными телефонами и электроникой. В крупнейшем торговом центре иранской столицы сотни людей требовали от правительства принятия срочных мер по укреплению внутреннего рынка.