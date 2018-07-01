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В Иране произошли столкновения протестующих с полицией

Протесты в Иране
14:14 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Митинги против нехватки питьевой воды прошли на юго-западе Ирана, активисты атаковали полицию, которая в ответ применила слезоточивый газ.

Сотни демонстрантов, протестующих против нехватки питьевой воды на юго-западе Ирана примерно в 650 километрах от Тегерана, столкнулись с полицией вчера вечером, которая применила слезоточивый газ в ответ на то, что активисты бросали в полицию камни. Об этом сообщает "Радио свобода". Сообщается, что беспорядки продолжались и ночью.

В сети были распространены видеоролики, где слышны выстрелы, но их подтвердить невозможно. На данный момент информации о пострадавших нет.

В Иране с начала года прошел ряд протестов из-за нехватки питьевой воды. На фоне падения курса иранского риала в отношении к американскому доллару в Тегеране начались массовые акции протеста. В воскресенье, 24 июня, свои магазины закрыли торговцы мобильными телефонами и электроникой. В крупнейшем торговом центре иранской столицы сотни людей требовали от правительства принятия срочных мер по укреплению внутреннего рынка.

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Новости мира, Вода, Иран, Митинги, Полиция, Протесты.
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