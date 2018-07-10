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Женщинам в Саудовской Аравии разрешили быть нотариусами

Саудовская Аравия
07:00 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Саудовская Аравия продолжает расширять права женщин в стране.

Министерство юстиции Саудовской Аравии предоставило лицензии на оказание нотариальных услуг 12 женщинам, сообщает в понедельник газета "Араб ньюс".

Таким образом, представительницы прекрасного пола получили возможность стать нотариусами впервые в истории страны, пишет газета.

По данным издания, речь идет о лицензиях "верификатора", в Саудовской Аравии человек с такой должностью может исполнять ряд обязанностей нотариуса, в частности, заверять документы.

В общей сложности, подчеркивает газета, в Саудовской Аравии лицензии "верификаторов" есть у 1,3 тыс. человек.

В июне в Саудовской Аравии женщинам разрешили водить машину.

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Новости мира, Женщины, Нотариусы, Права женщин, Саудовская Аравия.
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