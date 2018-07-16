В Сирии армия Асада захватила стратегический холм

Сирийская армия взяла под свой контроль стратегический холм, который выходит на оккупированные Израилем Голанские высоты. Как передает Европейская правда, представители сирийской армии заявили, что взяли под свой контроль холм аль-Хаара на второй день большого наступления, целью которого является захват части юго-западной Сирии у границы с Израилем, которые еще находится в руках повстанцев.

Сирийские повстанцы до сих пор удерживают узкую область, разделяющую провинции Дар'а и Эль-Кунейтру, несмотря на захват правительственными силами при поддержке России в основном провинции Дар'а.

Силы Башара Асада в воскресенье после массированного обстрела взяли под контроль село Масхара, примерно в 11 километрах от границы Голанских высот, и теперь пытаются при поддержке авиации захватить вершины на юг от села.

Как сообщалось, по данным СМИ, Израиль нанес ракетный удар по позициям сирийской армии вблизи аэропорта Алеппо.