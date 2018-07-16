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В Сирии армия Асада захватила стратегический холм

Граница Сирии и Израиля
21:13 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Армия Сирии взяла под контроль стратегический холм аль-Хаара, целью наступления является захват части юго-западной Сирии у повстанцев.

Сирийская армия взяла под свой контроль стратегический холм, который выходит на оккупированные Израилем Голанские высоты. Как передает Европейская правда, представители сирийской армии заявили, что взяли под свой контроль холм аль-Хаара на второй день большого наступления, целью которого является захват части юго-западной Сирии у границы с Израилем, которые еще находится в руках повстанцев.

Сирийские повстанцы до сих пор удерживают узкую область, разделяющую провинции Дар'а и Эль-Кунейтру, несмотря на захват правительственными силами при поддержке России в основном провинции Дар'а.

Силы Башара Асада в воскресенье после массированного обстрела взяли под контроль село Масхара, примерно в 11 километрах от границы Голанских высот, и теперь пытаются при поддержке авиации захватить вершины на юг от села.

Как сообщалось, по данным СМИ, Израиль нанес ракетный удар по позициям сирийской армии вблизи аэропорта Алеппо.

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Новости мира, Аль-Хаара, Израиль, Контроль, Сирия, Стратегический холм.
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